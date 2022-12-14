Експерти Інституту вивчення війни прокоментували оголошену напередодні самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком позачергову перевірку боєздатності білоруських військ. На думку аналітиків, ймовірність приєднання військ Білорусі до війни РФ проти України залишається низькою.

Про це йдеться у щоденному зведенні ISW.

13 грудня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ.

“Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)”, – зазначили експерти.

На кадрах, опублікованих у соцмережах 13 грудня, помітно колону білоруської БМП та вантажівок, які, як повідомляється, рухаються з Колодища (на схід від Мінська) у напрямку Гатави (6 км на південь від Мінська).

Також повідомлялось, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Бреста (приблизно 15 км від України).

Окрім цього зазначалось, що російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня.

Також повідомлялось, що 13 грудня Росія перекинула три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.

“Це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що білоруські звичайні сухопутні сили можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну”, – зазначили в ISW.