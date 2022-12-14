Про це йдеться у щоденному зведенні ISW.
13 грудня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ.
“Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)”, – зазначили експерти.
На кадрах, опублікованих у соцмережах 13 грудня, помітно колону білоруської БМП та вантажівок, які, як повідомляється, рухаються з Колодища (на схід від Мінська) у напрямку Гатави (6 км на південь від Мінська).
Також повідомлялось, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Бреста (приблизно 15 км від України).
Окрім цього зазначалось, що російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті, Білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня.
Також повідомлялось, що 13 грудня Росія перекинула три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.
“Це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що білоруські звичайні сухопутні сили можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну”, – зазначили в ISW.
- Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю. І хоч РБ продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, Лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.