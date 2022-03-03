За даними Генерального штабу Збройних сил України, поблизу білорусько-українського кордону, на території Республіки Білорусь у лісистій місцевості розташована 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС РБ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

Генштаб ЗСУ володіє інформацією про те, що білоруські військові отримали наказ перетнути кордон з Україною.

Доповісти про виконання наказу потрібно після виконання поставленого завдання. Їх уже готові зустріти ЗСУ на кордоні з Волинською областю.

Проте, зазначають у Генштабі ЗСУ, морально-психологічний стан білоруських десантників досить низький. Більшість із військових хочуть розірвати наявні контракти, термін яких добігає у травні цього року.