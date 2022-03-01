Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речника регіонального управління сил територіальної оборони “Північ” Віталія Кирилова.

У коментарі телеканалу він підтвердив, що білоруські війська зайшли на територію Чернігівщини, попри обіцянки нелегітимного президента РБ не брати участі у війні Росії проти України.

За словами Кирилова, техніку білоруської армії побачили сьогодні, 1 березня. Вона рухається з боку Городні до Чернігова. Ідентифікувати техніку вдалось завдяки маркуванню.

Зазначається, що присутність військ Білорусі фіксують у Чернігівській області вже третій день. Їх ідентифікують за спеціальним маркуванням у вигляді літери “0”.

Також відомо, що у білоруських військових досить слабкий бойовий дух, а бажання воювати проти українців немає.