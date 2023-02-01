Про це інформує пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь та моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

За інформацією аналітиків із “Беларуского Гаюна”, військові РБ вже пройшли навчання та здійснили практичну підготовку на полігонах ЗС РБ. Розрахунки укомплектовані виключно офіцерами, прапорщиками та військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом.

За даними міноборони РБ, до складу комплексу входить: самохідна пускова установка, транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення.

За словами начальника ракетних військ та артилерії ЗС РБ, у Білорусі знаходиться достатній запас ракет до комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на дальності до 500 кілометрів.

Це означає, що ЗС РБ отримали модифікації “Іскандер-М” (має радіус поразки до 500 кілометрів) та “Іскандер-К” (варіант із використанням ракет Р-500), які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, а не, наприклад, “Іскандер-Е” (експортний варіант із дальністю поразки до 280 кілометрів).

Аналітики із “Беларуского Гаюна” зазначають, що на опублікованих відео МО РБ замазані нарукавні знаки військовослужбовців, які експлуатують “Іскандери”. Відтак, найімовірніше, комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповицький район), на озброєнні якої перебувають 3 дивізіони радянських ТРК “Точка-У”.

ДОВІДКОВО. Іскандер — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК): Іскандер, Іскандер-Е, Іскандер-К, Іскандер-М. Комплекс розроблений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ). Вперше “Ісканде”» представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС.