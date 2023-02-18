За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до війни РФ проти України.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Черняка.

За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами Росії повністю залучити білорусів до широкомасштабної війни проти України.

Андрій Черняка зауважив, що білоруси намагаються утриматися від участі у широкомасштабній війні Росії проти України.

“Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки РФ на них тисне”, – наголосив представник воєнної розвідки.

А також додав, що білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте, за його словами, у найближчі два-три тижні ні сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян немає.

Своєю чергою, експерти Інституту вивчення війни зазначали, що для продовження тривалої війни проти України Кремлю знадобиться оборонно-промисловий комплекс сусідньої Білорусі.

На думку аналітиків, Кремль приєднає оборонно-промисловий комплекс Білорусі до зусиль Росії задля оснащення армії РФ та підтримки тривалої війни проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для підтримки російської продукції КАМАЗ (російський виробник важких вантажівок), і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.

Більш того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співробітництво у сфері оборони та безпеки, які Білорусь і Росія погодилися “три місяці тому”.

Коментуючи заяви Лукашенка експерти зауважили, додаткові Су-25 та запчастини до вантажівок, найімовірніше, не є критичним матеріалом, який би забезпечив успіх РФ на полі бою.

“Попри заяви Лукашенка, Кремль може конфіскувати білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої ​​техніки, необхідної російській армії.

Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки”, – додали в iSW.

Аналітики нагадали, що спершу Росія почала використовувати білоруські полігони для тренувань своїх армійців, аби компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії.