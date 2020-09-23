Про це повідомляє “БелТА”.

Текст клятви виголосив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

“Ми, військовослужбовці військових формувань Республіки Білорусь, запевняємо весь білоруський народ і вас, товаришу головнокомандувач, у тому, що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої батьківщини. Сьогодні, у день вступу на посаду президента Республіки Білорусь, ми урочисто присягаємо з гідністю і честю нести високе звання захисника вітчизни, віддано служити білоруському народу і президенту Республіки Білорусь, захищати нашу батьківщину мужньо, вміло, не шкодуючи своїх сил і самого життя! Клянемося!” – сказав міністр.

У відповідь від військовослужбовців прозвучало трикратне “Клянемося!”, Після чого оркестр виконав Державний гімн Білорусі.

У церемонії взяли участь представники різних родів військ.