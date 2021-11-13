Про це повідомили польські прикордонники.

“Вночі в районі міста Черемча солдати Республіки Білорусь почали руйнувати тимчасову прикордонну греблю. Вони зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями й стробоскопами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поруч група з близько 100 мігрантів чекала на можливість незаконного перетину кордону.

“Білоруси оснастили іноземців сльозогінним газом, який застосовувався проти польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені”, – наголосили прикордонники.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Вони також додали, що загалом у п’ятницю було зафіксовано 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею, внаслідок чого силовики затримали трьох громадян Іраку. Також було винесено рішення про випровадження з Польщі 78 осіб.

Wczoraj odnotowaliśmy 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾. Zatrzymano 3 os.(ob.IRQ). Wobec 78 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom zapobiegliśmy. Za pomocnictwo zatrzymano 1 ob. Polski.#naGranicy pic.twitter.com/miOdkSO4Pv — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Раніше повідомлялося, що в Білорусі сотні мігрантів прямують до польського кордону у супроводі силовиків. Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.

9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали і повернули назад польські прикордонники.