Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало, який втік до Москви, приїхав до Києва.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.

“Валерій Цепкало вже знаходиться в Києві”, – сказав прессекретар політика Олексій Урбан.

Раніше, 24 липня, стало відомо, що Цепкало покинув територію Білорусі і знаходиться в Москві разом з дітьми. Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в Білорусі.

Коментуючи свій виїзд з країни, Цепкало зазначив, що про можливий арешт його попередили друзі в правоохоронних органах – МВС і КДБ Білорусі.

14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом в президенти через відсутність необхідних для цього 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, до виборчкомів було здано 160 тис. підписів. Тим часом ЦВК визнала достовірними менше 80 тис. підписів.

16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом в президенти, при цьому він зазначав, що “не має жодних ілюзій щодо того, яке рішення суд винесе”. Верховний суд скаргу відхилив.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.