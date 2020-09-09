Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

За словами Людмили Козак, адвокатки Колесникової, політикиня перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі, порушеній за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі — публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь.

Наразі Колесникова перебуває у СІЗО. Козак повідомила, що з нею “все гаразд”. Жодних процесуальних дій з нею ще не проводили.

Як відомо, 7 вересня Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

Родненков та Кравцов тієї ночі дійсно виїхали за кордон, тепер вони перебувають на території України. #Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Потім стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

Про яку Координаційну раду йдеться?

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі, за якими нібито отримав перемогу Олександр Лукашенко, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська ініціювала створення координаційної ради. Її мета — “забезпечення трансферу влади”.

“Я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи. Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об’єднань громадян… До цієї координаційної ради повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади – трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства”, — заявила вона.

20 серпня у Білорусі через створення Координаційної ради прибічників опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановської відкрили справу про “захоплення влади”.

До президії КР увійшли 7 осіб. Станом на 9 вересня шестеро з них заарештовані або вимушено залишили країну.

Павло Латушко, Ольга Ковалькова і Світлана Тіхановська перебувають у Варшаві. Іван Кравцов та Антон Родненков — у Києві. Марія Колесникова — затримана.

На волі знаходиться тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Попри це, 7 вересня Координаційна рада опозиції Білорусі опублікувала звернення до офіційної влади. Опозиція вимагає від влади

негайного розслідування злочинів, скоєних в період з 9 серпня щодо учасників мирних акцій;

публікації правдивої інформації про підсумки виборів президента;

припинення політичних репресій, а також скасування або перегляду відкритих кримінальних справ.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.