Білоруський протестуючий Євген Заїчкін, якого збив автозак під час протестів у Мінську, виявився живим.

Про це повідомляє “Белсат ТБ”.

“Наші журналісти розмовляли з людиною на цьому фото, його звуть Євген Заїчкін. Він живий, подробиці скоро з’являться”, – повідомляє ЗМІ.

Заичкин розповів, як вони з братом і дівчиною йшли до стели, під’їхала маршрутка, вискочили 5-6 омонівців і почали всіх затримувати, застосовуючи силу. Він став на коліна, але його побили кийками. Його зі струсом мозку доставили в лікарню, а пізніше відпустили додому, бо переломів не виявили.

Брата Заїчкіна затримали, що з ним – поки не відомо.