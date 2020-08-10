Про це повідомляє “Белсат ТБ”.
“Наші журналісти розмовляли з людиною на цьому фото, його звуть Євген Заїчкін. Він живий, подробиці скоро з’являться”, – повідомляє ЗМІ.
Заичкин розповів, як вони з братом і дівчиною йшли до стели, під’їхала маршрутка, вискочили 5-6 омонівців і почали всіх затримувати, застосовуючи силу. Він став на коліна, але його побили кийками. Його зі струсом мозку доставили в лікарню, а пізніше відпустили додому, бо переломів не виявили.
Брата Заїчкіна затримали, що з ним – поки не відомо.
- У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тіхановском отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.