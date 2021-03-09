Відео опубліковане на YouTube-каналі NEXTA.

Журналісти розповіли про 18 об’єктів нерухомості, які, ймовірно, належать Лукашенку. Серед них — Палац Незалежності в Мінську, база відпочинку “Крупеніно” у Вітебській області й хутір “Віскулі” в Брестській області.

За словами авторів розслідування, будівництво одного тільки комплексу будівель та інфраструктури Палацу Незалежності площею в 50 тис. кв. м обійшлося бюджету Білорусі 250 млн доларів.

Як повідомив у вступі до фільму засновник телеграм-каналу Степан Путіло, спочатку їхня команда хотіла зробити невеликий огляд майна Лукашенка, але в процесі підготовки з ними почали зв’язуватися люди, які мали близькі стосунки з корупційними схемами невизнаного президента, тож довелося переписати сценарій розслідування.

Крім нерухомості, за інформацією журналістів, Лукашенко володіє ще і броньованим Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, Tesla Model S, Rolls-Royce Phantom Coupe і ще приблизно десятьма преміальними автомобілями загальною вартістю близько 4 млн євро.

Сам Лукашенко стверджує, що це подарунки від “друзів”, проте жоден з автомобілів не був задекларований.

Також у розслідуванні згадуються білоруські та закордонні бізнесмени Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Карич — всі вони нібито отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в Білорусі в обмін на так звані “подарунки” для Лукашенка.

Окремо в фільмі розповідається про “гарем” невизнаного президента: за даними NEXTA, в Білорусі спеціально добирають дівчат для його ескорту. Крім того, є інформація, що Лукашенко був проти народження сина Колі, який змалечку супроводжує його на всіх заходах.

Нагадаємо, наприкінці січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) випустив розслідування про так званий палац президента Росії Володимира Путіна.