Лідер білоруської опозиції, що організував масові протести проти президента Олександра Лукашенка, засуджений до 18 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Гомельським обласним судом Сергію Тіхановському було пред’явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 (організація масових заворушень), ч. 3 ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), ч. 2 ст. 191 (перешкоджання роботі ЦВК), ч. 1 ст. 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

За цими ж статтями висунуто обвинувачення решті фігурантів справи — оператору Артему Сакову (16 років колонії) та програмісту Дмитру Попову (16 років).

Також суд ухвалив обвинувальні вироки Миколі Статкевичу (14 років), Ігорю Лосику (15 років) та Володимиру Цигановичу (15 років).

Світлана Тіхановська поставила під сумнів законність суду, який судив її чоловіка, і сказала, що його вирок є “помстою” Лукашенка.

“Приховуючи політв’язнів на закритих судах, він сподівається продовжити репресії в тиші. Але весь світ дивиться. Ми не зупинимося”, – написала пані Тіхановська у Twitter.

29 травня 2020 року у Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тіхановської було затримано її чоловіка та голову її ініціативної групи, відеоблогера Сергія Тіхановського.

У Білорусі з серпня минулого року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.