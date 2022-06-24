У Мінську суд засудив редактора Wikipedia Марка Бернштейна на 3 роки обмеження свободи без направлення до виправної установи. Його звинувачують у грубому порушенні порядку. Зокрема, у поширенні "фейкових антиросійських матеріалів".

Про це повідомляє російське видання “Медиазона” з посиланням на слова родички Марка.

Про затримання Бернштейна стало відомо 11 березня, коли допис із його фотографіями з’явився у Telegram-каналі ГУБОЗ (Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю). 12 березня суд заарештував Бернштейна на 15 діб за статтею про непокору посадовій особі.

Як стверджував російський пропагандистський Telegram-канал “Жовті сливи”, спочатку увагу до блогера з боку ГУБОЗ привернула його редакторська робота над статтями у Wikipedia, присвяченими війні в Україні, а після затримання, у Бернштейна “переглянули телефон, а там готова кримінальна справа”.

Наразі правозахисні організації визнали активіста політв’язнем, а у Wikipedia з’явилася присвячена йому стаття, яку переклали 13 мовами.

Після цього спільнота Wikipedia рекомендувала редакторам на території Росії та Білорусі редагувати тексти про війну в Україні лише з додаткових облікових записів без вказівки особистих даних.