Про це повідомляє російське видання “Медиазона” з посиланням на слова родички Марка.
Про затримання Бернштейна стало відомо 11 березня, коли допис із його фотографіями з’явився у Telegram-каналі ГУБОЗ (Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю). 12 березня суд заарештував Бернштейна на 15 діб за статтею про непокору посадовій особі.
Як стверджував російський пропагандистський Telegram-канал “Жовті сливи”, спочатку увагу до блогера з боку ГУБОЗ привернула його редакторська робота над статтями у Wikipedia, присвяченими війні в Україні, а після затримання, у Бернштейна “переглянули телефон, а там готова кримінальна справа”.
Наразі правозахисні організації визнали активіста політв’язнем, а у Wikipedia з’явилася присвячена йому стаття, яку переклали 13 мовами.
Після цього спільнота Wikipedia рекомендувала редакторам на території Росії та Білорусі редагувати тексти про війну в Україні лише з додаткових облікових записів без вказівки особистих даних.
- Нагадаємо, що за даними українських розвідників, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій у місті Мозир. Зокрема, підірвавши цивільну інфраструктуру.
- Проте на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним. Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність.
- У такий спосіб, поблизу українського кордону Білорусь встановила дерев’яні муляжі танків. У такий спосіб країна демонструє свою присутність.