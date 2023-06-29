Потенційні переговори за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинили заколот ПВК “Вагнер” в Росії. Експерти вважають, що Лукашенко вихваляється цим та “принижує” Путіна.

Джерело: Insider

За словами Лукашенка, Путін зателефонував йому в суботу, 24 червня, і наголосив, що не зміг зв’язатися з Пригожиним, проте ватажок ПВК “Вагнер” відповів на дзвінок Лукашенка. Далі вони провели переговори. Згідно зі словами Лукашенка, спочатку розмова Пригожина з білоруським президентом була нецензурною, але вона дала результати. Пізніше Лукашенко заявив, що дав доручення своїм ЗМІ та прессекретарю “не робити з мене героя”. У якийсь момент Лукашенко сказав, що навіть відмовляв Путіна від замаху на Пригожина.

Зі слів Лукашенка випливає, що білоруський лідер “успішно виступив посередником у кризі в найближчому оточенні Путіна, чого Путін зробити не зміг”, – пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW). Втручання Лукашенка, ймовірно, було спробою показати Кремлю, що він може “успішно і незалежно діяти в російській політиці”.

“Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні”, — зазначають в ISW.