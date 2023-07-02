Джерело: Центр національного спротиву
Згідно з даними підпілля, до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, причетний генеральний директор російського “благодійного фонду” “поверь в себя” Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди РБ).
У ЦНС зазначили, що особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до РБ.
Центр Національного Спротиву наголошує, що викрадення дітей – це одна з головних ознак геноциду української нації.
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, як основних організаторів викрадення дітей.
Одначе, у ЦНС переконані, що Олексій Талай також не зможе уникнути відповідальності і понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності.
Раніше у ЦНС повідомили, що окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Запорізької області вивозить “на відпочинок” українських дітей до РФ.
Зауважимо, росіяни підготували інфраструктуру для депортації українського населення з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.
Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.
- За офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок “усиновлення”.
- 27 травня в Україну повернули підлітка Вʼячеслава, якого росіяни примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.
- Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.
- В Україні вийшов документальний фільм “Понівечене дитинство” про примусово депортованих до Росії українських дітей.