Росіяни продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Окупанти залучають до схеми також громадян РБ.

Джерело: Центр національного спротиву

Згідно з даними підпілля, до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, причетний генеральний директор російського “благодійного фонду” “поверь в себя” Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди РБ).

У ЦНС зазначили, що особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до РБ.

Центр Національного Спротиву наголошує, що викрадення дітей – це одна з головних ознак геноциду української нації.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, як основних організаторів викрадення дітей.

Одначе, у ЦНС переконані, що Олексій Талай також не зможе уникнути відповідальності і понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності.

Раніше у ЦНС повідомили, що окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Запорізької області вивозить “на відпочинок” українських дітей до РФ.

Зауважимо, росіяни підготували інфраструктуру для депортації українського населення з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.