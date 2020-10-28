На тлі національних протестів у Білорусі, адміністрації вищих навчальних закладів почали відраховувати студентів після заяви Лукашенка. Зафіксовано відрахування у кількох університетах.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

27 жовтня з Університету культури відрахували музиканта Павла Соколова. Причиною такого рішення адміністрації закладу стала участь студента в акції протесту проти режиму Лукашенко. Після скандального рішення хлопець випустив кліп на підтримку білорусів.

Того ж дня з Академії мистецтв у Мінську відрахували трьох студентів, які активно брали участь у демонстраціях та протестних рухах. Один з відрахованих студентів розповів, що адміністрація навчального закладу в особистій бесіді з ним наголосила, що “політика поза мистецтвом”. Хлопцеві порадили знайти собі політичний виш для навчання.

28 жовтня дев’ятеро студентів Брестського державного технічного університету потрапили до переліку на відрахування після акції солідарності 26 жовтня. Студентів можуть відрахувати у зв’язку з “неодноразовим порушенням умов договорів про підготовку фахівців з вищою освітою, порушенням Правил внутрішнього розпорядку для студентів БрДТУ”.

Один зі студентів розповів виданню, що всі кандидати на відрахування брали участь в акції протесту 26 жовтня у фоє навчального закладу.