На тлі нестачі військових та перенапруження російської армії РФ змушена залучати інструкторів з Білорусь до тренування своїх солдатів.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.

Хоча РФ і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.

Держави відкрито говорять про розгортання російських підрозділів у Білорусі. Втім, збройні сили РБ, ймовірно, нещодавно зобов’язалися більш приховано тренувати тисячі нещодавно мобілізованих російських резервістів.

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Розвідники припустили, що використовуючи білоруських інструкторів росіяни частково намагаються заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких знаходяться на території в України або загинули на війні.

Білоруське військо традиційно вважається Росією такими, що поступається російським військам, і їх використання як інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи.