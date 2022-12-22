Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.
Хоча РФ і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.
Держави відкрито говорять про розгортання російських підрозділів у Білорусі. Втім, збройні сили РБ, ймовірно, нещодавно зобов’язалися більш приховано тренувати тисячі нещодавно мобілізованих російських резервістів.
Розвідники припустили, що використовуючи білоруських інструкторів росіяни частково намагаються заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких знаходяться на території в України або загинули на війні.
Білоруське військо традиційно вважається Росією такими, що поступається російським військам, і їх використання як інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поділився прогнозами щодо дій російських військових наступного року та назвав стратегічні завдання Збройних сил України. Він оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ.
- У Сполучених Штатах вважають, що зараз немає ознак того, що РФ здійснить наступ на Київ, про який раніше говорили українські посадовці.
- Низка українських високопосадовців заявили про плани Кремля знову наступати на Київ у 2023 році. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, якщо війська РФ дійсно намагатимуться знову захопити Київ, ця спроба буде такою ж невдалою, як і у 2022 році.