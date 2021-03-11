Білосніжка, фейки та мільйон акаунтів: як презентували Центр протидії дезінформації

У березні в Україні з’явиться Центр протидії дезінформації. Цей орган контролюватиме поширення неправдивої інформації та виявлятиме її джерела.

Презентація Центру протидії дезінформації відбулася в рамках форуму “Україна 30: Культура. Медіа. Туризм”.

“Президент пильно стежитиме”

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що створення цього центру було ініційоване президентом Володимиром Зеленським влітку минулого року. Він запрацює вже найближчими днями.

“Міжнародний центр буде створений на базі РНБО. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і пильно стежити за його діяльністю”, — заявив глава ОП.

На його думку, міжнародні партнери зацікавлені у запуску цього проєкту та участі у ньому. Вже через кілька місяців центр має продемонструвати перші результати своєї діяльності.

“Мільйон акаунтів”

“Швидше за все, сьогодні або завтра повинно відбутися засідання РНБО, на якому буде юридично прийнято рішення й буде створений Центр при РНБО. Відповідно, при різних інших органах влади будуть інші структури створені, які будуть виконавчими органами. РНБО буде більшою мірою займатися координацією цього процесу, а кожен за свою роботу відповідатиме”, – пояснив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Модераторка Любов Цибульська попросила його конкретно окреслити механізм роботи органу.

Однак Ольшанський вирішив використати свій регламентний час на цілком банальні балачки про поширення дезінформації у світі. Чиновник говорив про все, навіть про тоннокілометр. Однак канали фінансування та механізми роботи Центру протидії дезінформації він не назвав.

“Річ не лише у дезінформації. Це не лише фейки. Це частіше тонкіші речі, акцентування. Ось, у мене знайомі приїхали з Єгипту. Вісім російських каналів. На усіх каналах новини лише про Україну. У всіх новинах президент Зеленський — агент Кремля… Для того, щоб боротися з такими проблемами, потрібна складна багаторівнева система”, – заявив Ольшанський.

Він підтвердив, що рішення про створення Центру протидії дезінформації прийняв президент. Апарат РНБО тривалий час проводив моніторинг ЗМІ та готував зведення.

“Як це буде працювати? При РНБО пропонується створити орган, який буде координувати різні галузі влади, які займаються цим (боротьбою з дезінформацією, – ред.). Зокрема й Міністерство культури та інформаційної політики. Будуть залучені спецслужби. Швидше за все, будуть створювати підрозділи для моніторингу”, – говорить Ольшанський.

Крім того, Ольшанський заявив, що для моніторингу Facebook потрібно створити декілька точок контролю.

“Потрібно мільйон акаунтів для того, щоб моніторити стан Facebook або Twitter. Хоча й для Twitter потрібно ще більше. Такі системи існують, вони фінансуються багатьма державами. Нам теж потрібно цим зайнятися”, – додав він.

При цьому чиновник не уточнив, чи мав на увазі те, що функціонування Центру протидії дезінформації фінансуватиметься з державного бюджету.

На уточнювальне питання хто або що фінансуватиме цей центр, Ольшанський відповів:

“Як можна профінансувати безпеку країни? Якусь частину виконує СБУ, якусь частину виконує Міноборони, якусь частину повинно виконувати Міністерство культури та інформаційної політики”.

Очевидно, пан Ольшанський вирішив проігнорувати запитання модераторки стосовно конкретики.

“Фактам ніхто не вірить”

Цікаво, що до розмови долучився й посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон, який нещодавно спровокував скандал навколо перейменування спортивного стадіону у Тернополі.

Дипломат розповів, як в Ізраїлі борються з дезінформацією. Зокрема, Ізраїль успішно протистоїть дезінформації у соціальних мережах. Здійснюється регулярний моніторинг та пошук мережі розповсюдження фейків. Над цим працює команда професіоналів.

Також посол розповів історію про “Білосніжку, гномів та Facebook” й констатував, що “факти викладати дуже складно, адже фактам ніхто не вірить”.

Водночас заступник керівника ОПУ Ігор Жовква уточнив, що Україна долучає свою частку зусиль до міжнародної боротьби з пропагандою та фейками. Він нагадав, що Міжнародний центр протидії дезінформації координуватиме свою роботу, зокрема, з European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats зі штаб-квартирою в Фінляндії.

“Зарезервована невелика сума”

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що на базі відомства до кінця березня запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ба більше, на цей Центр зарезервована “невеличка сума” в бюджеті МКІП. Мінкульт у межах нового Центру співпрацюватиме з недержавними організаціями.

Мета Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки: нейтралізація впливу дезінформації та маніпуляцій і швидке та проактивне реагування на ключові теми, у межах яких поширюють фейки та пропаганду.

Так, це не помилка. У презентації Ткаченка Центр протидії дезінформації дійсно називають “Центром стратегічних комунікацій та інформбезпеки”. Очевидно, творці проєкту досі вагаються з остаточною назвою, або кожне відомство називає його по-своєму. Однак Ткаченко вніс хоча б якусь ясність та конкретику.

Основні напрямки роботи Центру:

виявлення – це збір інформації, шляхом використання мережі фактчекерів; моніторинг; співпраця з РНБО та іншими органами влади; оцінка інформація; зосередження моніторингів та аналітиків у Центрі; у майбутньому передбачається існування власної системи контент-аналізу;

реагування – на визначні ключові теми, у межах яких поширюється дезінформація чи маніпуляції; співпраця з РНБО, іншими органами влади; кризове реагування; one voice policy – взаємодія з пресслужбами органів влади та спеціалістами з комунікацій;

протидія – це складання карти виявлених ботоферм та здійснення заходів з їх блокування, у тому числі в співпраці з Facebook; розробка змін щодо санкцій за поширення дезінформації; проактивне інформування суспільства щодо позиції України з питань, які потенційно можуть стати загрозливими;

просвіта – розробка та поширення матеріалів про те, як працює дезінформація та маніпуляції, як поширюється вплив на суспільство, якою є мета та бажаний результат; підвищення медіаграмотності населення; формування критичного мислення в суспільства;

комунікаційні проєкти – створити онлайн-музей російської дезінформації; створити та поширювати рейтинг фейкометів; взаємодіяти з пресслужбами органів влади та їх спеціалістами; провести конкурс на найкращий проєкт “Як працює дезінформація та маніпулятивна інформація?”; поширювати матеріали, статті, розслідування.

Наприкінці березня представлять керівника Центру. Наразі набирають команду до 10 осіб.