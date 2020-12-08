Про ті події розповідають #Букви.

Тодішній голова парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич в інтерв’ю інтернет-виданню “Салідарнасць” розповів, що насправді із Борисом Єльциним він, а також голова уряду В’ячеслав Кебіч планували обговорити умови постачання нафти і газу за пільговими цінами. І що президента України Леоніда Кравчука запросили, аби не досягати таких домовленостей за спиною України і за її рахунок.

А Леонід Кравчук запевняє, що їхав до Білорусі, аби говорити майбутнє СРСР і що про тему нафти і газу нічого не знав.

В Україні на той момент пройшов всенародний референдум про незалежність, Леонід Кравчук склав присягу президента, Верховна Рада ухвалила “Послання до парламентів і народів усіх країн”, у якому зазначила, що “договір 1922 року про утворення Союзу РСР Україна вважає відносно себе недійсним і недіючим”.

Вважається, що, обговорюючи господарські питання, лідери перейшли до теми майбутнього республік. Так народилася ідея утворення Співдружності незалежних держав – СНД.

Сергій Шахрай, колишній радник Бориса Єльцина, який у 1991 році був у складі російської делегації, в інтерв’ю російському виданню “MK.ru” сказав наступне: “Я не лукавлю, коли кажу, що заздалегідь нічого не готувалося. Ну судіть самі: на наступний день, 8 грудня, виявилося, що немає навіть ксероксів, щоб скопіювати папери. І варіанти угоди розмножувалися через факсимільний апарат”.

Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) підписали також керівники урядів України та Білорусі – Вітольд Фокін і В’ячеслав Кебич, а також перший заступник голови російського уряду Геннадій Бурбуліс.

У преамбулі сторони написали: “Союз РСР як суб’єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування”.

“Сторони визнають та поважають територіальну цілісність один одного та недоторканність існуючих кордонів в рамках співдружності”, – йшлося у 5-й статті угоди.

У статті 10 зазначалося право кожній зі сторін призупинити дію угоди або окремих статей із попереднім оповіщенням учасників співдружності за рік.

Через два тижні після підписання Біловезької угоди до неї приєдналися інші колишні республіки Радянського Союзу.