За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку вторгнення російські окупанти зазнали значних втрат. Йдеться як про військову техніку, так і про особовий склад противника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що з початку війни. 24 лютого 2022 року по 7 березня 2022 року включно, окупанти зазнали таких втрат:

особового складу – понад 12 000 осіб

танків ‒ 303 одиниць

бойових броньованих машин ‒ 1036 одиниць

артилерійських систем – 120 одиниць

РСЗВ – 56 одиниць

засоби ППО – 27 одиниць

літаків – 48 одиниць

гелікоптерів – 80 одиниць

автомобільної техніки – 474 одиниці

кораблі та катери – 3 одиниці

цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7

У Генштабі додають, що всі дані постійно оновлюються, адже бойові дії продовжуються і точний підрахунок втрат загарбника неможливий.