Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що з початку війни. 24 лютого 2022 року по 7 березня 2022 року включно, окупанти зазнали таких втрат:
- особового складу – понад 12 000 осіб
- танків ‒ 303 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1036 одиниць
- артилерійських систем – 120 одиниць
- РСЗВ – 56 одиниць
- засоби ППО – 27 одиниць
- літаків – 48 одиниць
- гелікоптерів – 80 одиниць
- автомобільної техніки – 474 одиниці
- кораблі та катери – 3 одиниці
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7
У Генштабі додають, що всі дані постійно оновлюються, адже бойові дії продовжуються і точний підрахунок втрат загарбника неможливий.
- Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 06:00 8 березня, російські загарбники продовжують наступальну операцію, проте темп просування ворожого війська значно знизився.