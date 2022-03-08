Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що з початку війни. 24 лютого 2022 року по 7 березня 2022 року включно, окупанти зазнали таких втрат:

  • особового складу – понад 12 000 осіб
  • танків ‒ 303 одиниць
  • бойових броньованих машин ‒ 1036 одиниць
  • артилерійських систем – 120 одиниць
  • РСЗВ – 56 одиниць
  • засоби ППО – 27 одиниць
  • літаків – 48 одиниць
  • гелікоптерів – 80 одиниць
  • автомобільної техніки – 474 одиниці
  • кораблі та катери – 3 одиниці
  • цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7

У Генштабі додають, що всі дані постійно оновлюються, адже бойові дії продовжуються і точний підрахунок втрат загарбника неможливий.