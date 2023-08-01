Центр готовності цивільних (ЦГЦ) відзначає першу річницю роботи. Проєкт Благодійного Фонду Сергія Притули нині має 37 осередків у 17 областях України, де українці можуть отримати базову військову та безпекову підготовку, засвоїти навички, які допоможуть для життя в умовах повномасштабної війни чи в інших критичних ситуаціях. Станом на кінець липня тренінги відвідали вже 21 548 українців.

Як змінилися цілі проєкту за рік?

Із початком своєї роботи ЦГЦ зосереджувалися на п’яти основних цілях: підготовка до мобілізації, “занурення”, перший контакт із військовими та навколовійськовими дисциплінами для вибору спеціалізації, підвищення знань людей про алгоритми дій під час війни чи у надзвичайних ситуаціях, створення основ для партизанського руху в разі окупації, а також нагадування цивільним про війну.

Організатори не тільки впевнилися в правильності своєї стратегії, а й мають фактичні підтвердження від учасників. Частина із випускників тренінгів від Центрів готовності цивільних добровільно долучилися до лав ЗСУ. Вони високо оцінили програмне наповнення подій і запевняють, що це відмінна база перед військовими навчальними центрами. Ми зібрали більш ніж 14 тисяч анкет зворотного зв’язку, учасники зазначають, тепер почуваються впевненіше, бо мають базові навички дій у критичний момент.

Коли відбулося масштабування?

Історія проєкту розпочалася із Полтави у липні 2022 року. Там над його пілотною реалізацією працював разом із командою волонтер Благодійного Фонду Сергія Притули Олексій Сердюков. Наразі в цьому місті відбулось уже 337 тренінгів, до яких долучилися понад 5 тисяч полтавців.

Попит на тренінги для цивільних був шаленим, ми отримували по сотні реєстрацій на один тренінг. Тому команда Фонду запропонувала готову організаційну модель волонтерам в інших обласних центрах. Із вересня того ж року Центри почали з’являтись у великих містах інших регіонів. Масове та системне масштабування з переходом до маленьких громад відбулося в квітні – травні 2023 року. Тож тепер Центри готовності цивільних працюють в 37 осередках з 17 областей. Це Полтавська, Житомирська, Вінницька, Львівська, Дніпропетровська, Черкаська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Хмельницька, Чернігівська, Тернопільська, Харківська, Волинська, Рівненська та місто Київ.

Сергій Притула, засновник Фонду Притули, вважає: “Постійна загроза існуванню України з боку росії примушує нас жити у новій системі координат – бути постійно готовими до захисту держави. Окрім цивільних навичок і професій, ми повинні вивчати військовий фах, який може для цього знадобитися. Ми запропонували та відпрацювали модель навчання із теоретичними і практичними курсами. Вона добре показала себе у понад 30 містах по всій Україні – це і обласні, і районі центри. Ми готові цим ділитися з державою для масштабування та підготовки більшої кількості цивільних українців”.

Які є теми тренінгів?

Залежно від запиту аудиторії чи з огляду на фазу війни, у кожному осередку є певний набір тренінгів. Центри вже провели 1225 занять по всій країні, налічує понад 35 видів тренінгів. Серед них як теоретичні, так і практичні. Навички, які знадобляться безпосередньо на війні, можна отримати на курсах з підготовки до мобілізації, стрілецької справи, тактичної медицини, основ аеророзвідки, військового зв’язку, інженерної фортифікації, військової оптики, поведінки в полоні тощо.

Тренінги, які допоможуть українцям вижити в умовах небезпеки через дії окупантів. Наприклад, психологічна самодопомога, поводження з мінно-вибуховими предметами, алгоритми під час ядерної або хімічної катастроф, протидія ІПСО та методики OSINT.

Найчастіше відвідують стрілецьку справу, домедичну допомогу, мінно-вибухову безпеку, основи застосування гранатометів і ПТРК, основи радіозв’язку, стресостійкість в умовах війни, ефективні комунікації з військовими. На них найбільше реєструються повторно.

Хто проводить тренінги?

Тільки організаційними питаннями тренінгів займаються загалом більш ніж 65 людей в усіх областях. Вони формують розклади, підбирають нові актуальні теми, шукають інструкторів, працюють із учасниками та просувають проєкт.

До самих занять уже залучили понад 200 інструкторів. Запрошують переважно військових із реальним бойовим досвідом або ветеранів, а також фахівців, компетентних в конкретній сфері.

Чи з’явилися нові напрямки в роботі за цей рік і які плани?

Нині частина відвідувачів тренінгів об’єдналися в спільноти, які прагнуть поглибити свої знання в домедичній допомозі і в перспективі прагнуть стати інструкторами. Після проходження тренінгів по OSINT група волонтерів долучилася до проєкту з аналізу відкритих даних.

“Динаміка розвитку проєкту, реєстрації, відгуки – усе це запевнило, що ЦГЦ є затребуваним продуктом. Завдяки авторитету Фонду та відповідальності організаційних команд на місцях, вдалося та вдається масштабуватися далі, – розповідає Олексій Сердюков, національний координатор Центрів готовності цивільних. – У розрізі волонтерського потенціалу ЦГЦ демонструє неабиякі показники. Проте наша мета – дати формат, алгоритми, аби була змога підготувати максимально велику кількість цивільного населення. Тому ми відкриті до співпраці із державою, оскільки для якісного спротиву на рівні країни, щороку такі навчання мають проходити щонайменше мільйон українців”.

Як взяти участь у тренінгах?

На кожну подію необхідно реєструватися окремо. Щоб долучитись до нового заняття, не потрібно проходити всі попередні. Проте перед реєстрацією на поглиблені тренінги, такі як “Стрілецька справа 2.0”, рекомендовано відвідати початкове заняття з цієї теми. Людина може реєструватись на одну тему кілька разів, тут обмежень немає.

Тренінги проводять за донат довільного розміру на розвиток проєкту. Персональні дані, які команда просить залишати в реєстраційних формах, необхідні з міркувань безпеки організації занять. Координатори Центрів гарантують збереження конфіденційності даних.

Розклад тренінгів у кожному осередку організатори розміщують на сторінках ЦГЦ у соціальних мережах. Про місце проведення занять координатори повідомляють зареєстрованим учасникам персонально.

Усі посилання на сторінки Центрів готовності цивільних зібрано тут: https://linktr.ee/centr_hotovnosti