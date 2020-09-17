Про це повідомляє CNN.

Без електрики залишилися мешканці в Нижньої Алабамі, де компанія Alabama Power повідомляє про значне пошкодження своєї енергосистеми.

Більше половини клієнтів Gulf Power в штаті Флорида також не мають електрики. Повалені дерева є однією з основних причин відключення електрики.

Як зазначає губернатор Рон ДеСантіс, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Joe Raedle/Getty Images

Gerald Herbert/AP

Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Joe Raedle/Getty Images