Про це повідомляє CNN.

Без електрики залишилися мешканці в Нижньої Алабамі, де компанія Alabama Power повідомляє про значне пошкодження своєї енергосистеми.

Більше половини клієнтів Gulf Power в штаті Флорида також не мають електрики. Повалені дерева є однією з основних причин відключення електрики.

Як зазначає губернатор Рон ДеСантіс, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef

— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020