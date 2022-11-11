Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більш ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю “The Guardian”.

За його словами, остання інформація, яку мають, що четверту тактичну військову базу росіян перекинули на лівий берег. Втім, решта військ досі на правому березі, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших.

Окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Як зазначив Скібіцький, ворог вибудував лінію оборони навколо Херсона, тому “час покаже”, чи вирішать вони “захищати” місто.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.