Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Небезпеки оточення наших військ наразі немає, цього не станеться. За його словами, є можливість маневрувати, військові спокійно тримають оборону.
Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.
Гайдай зауважив, що через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.
- Нагадаємо, ввечері 31 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.
- Війська РФ укотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Вони завдали близько 12 ударів.
- Триває дев’яносто сьома доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. На Донецькому напрямку противник проводить штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не має відповіді щодо того, чому російські окупанти змогли так швидко захопити Херсонський регіон та безперешкодно пройти перешийком із Криму.