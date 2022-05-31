Більша частина міста Сєвєродонецьк контролюється військовослужбовцями РФ. Водночас місто не оточене, і передумов для цього немає.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Небезпеки оточення наших військ наразі немає, цього не станеться. За його словами, є можливість маневрувати, військові спокійно тримають оборону.

Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.

Гайдай зауважив, що через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.