Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University

нейробіолог Дів’я Чандер (Dr. Divya Chander), яка викладає на факультеті анестезіології у Стенфордському університеті й керує факультетом нейромедицини в Singularity.

Частина з них працюють із РНК вірусу. Кілька вже близькі до клінічних випробувань вакцини.

За її словами, чимало способів створити вакцину. Перший – ввести в організм людини послаблену версію вірусу, щоб, як реакція, було вироблено антитіла. І перша така вакцина вже проходить клінічні дослідження. Проблема – у мутаціях COVID-19 – так само, як щосезону мутують віруси грипу.

«Задача – знайти відтинок у геномі вірусу, який не мутує. Інакше доведеться вакцинуватись щороку», каже Чандер.

Окремий напрям досліджень – у знешкодженні протеїну, який утворює короноподібні “шипи” у вірусі. Це якраз ті елементи, за допомогою яких COVID-19 входить у тіло людини. Мета – знайти елемент, який розщеплював би цей протеїн, і кілька важливих кроків уже зроблено. Проблема – в тому, що цей протеїн не є стабільним: мутації поступово на нього впливають.

Ще один доповідач Деніел Крофт запевняє, що протягом принаймні місяця-двох вакцини від COVID-19 ще не буде. Процес розробки вакцини зазвичай триває не менше року, і навіть якщо форсувати його, потрібно витримати всі випробування на тваринах і людях. Тож доведеться цей час перечекати – не виключено, що по домівках.

Зараз науковці випробовують один із нових способів пошуку вакцини, каже Крафт. Компанія Ligandal за допомогою 3D-друку створює фрагменти РНК вірусу COVID-19, поміщають в дослідні організми, які працюють над виробленням антитіл.