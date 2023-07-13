Сотні волонтерів, громадських активістів, митців, креаторів взяли участь у "Нетворкінг: Волонтери x Донори х Бізнес". Три панельні дискусії з представниками українського бізнесу, міжнародних організацій та представниками громадського сектору про спільні проєкти, плани та вирішення найбільших проблем.

У п’ятницю у Києві волонтерська спільнота об’єдналася для обговорення загальної ситуації з громадським сектором. “Об’єднуючись, українці досягають результатів мрії, тому ми й вирішили зібрати разом всіх небайдужих для обміном ідей, озвучення проблем, можливостей їх вирішення, пошуку нових проєктів та ініціатив. Це були 5 годин знайомств та спілкування сотень людей”, – розповідає голова ГО “Штука” Євген Бражко.

Крім неформального спілкування, учасники нетворкінгу могли долучитися до трьох панельних дискусій:

“Виклики волонтерського руху: 2023-2024 роки” з Оленою Нікуліною (Фонд Сергія Притули), Олегом Кадановим (штаб Культурний Шок) та Андрієм Єрофеєвим (БФ “Солом’янські котики”)

“Донори та волонтерський рух, що змінилось та що далі?” із Софією Голотою ІСАР Єднання, Ольгою Гальченко МФ Відродження, Ларисою Артюгіною Український Культурний Фонд, Еміль Коренєв програма ООН із відновлення та розбудови миру.

“Бізнес: роль у нашій перемозі” з Анною Манухіною (CSR Lead at MacPaw), Дар’єю Діденко (CSR-спеціалістка в Intellias), Андрієм Суховим (співзасновник IT проєкту Checkbox) та Романом Казанко (керуючий партнер Арма Моторс).

“Ми хотіли об’єднати не тільки волонтерів та активістів, а й бізнес та міжнародні організації, які разом можуть допомогти у зборах, проектах для ЗСУ, переселенців, реформах і не тільки. Нам вдалося озвучити різні бачення розвитку України та конкретних напрямків”, – ділиться враженнями менеджер ГО “Офіс Дій” Філіп Альїд.

Загалом захід відвідали більше 280 людей з 18 областей України та Києва, для них була створена система комунікації, яка вже дає свої плоди: “В закритому чаті вже розпочинаються спільні проєкти, волонтери кооперуються для спільних зборів та пошуку постачальників. Знаємо, що це була не тільки зустріч, а й корисні знайомства для досягнення важливих зрушень громадянської та волонтерської сфери”, – Лесь Якимчук, UA First Aid.

“Для великої кількості локальних волонтерських ініціатив, таких як наша, вихід з власної бульбашки складний але дуже важливий процес. Нетворкінгові заходи покликані спростити цей процес та об’єднати волонтерську спільноту” – додав Рустам Савранський, голова БФ “Волонтери Соцміста”.

Разом ми робимо неймовірні штуки! Дякуємо кожному гостю та спікеру за участь.

Організатори заходу: ГО “ШТУКА”, Офіс Дій, UA First Aid, Волонтери Соцміста, MacPаw Space спільно з Представництвом «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.





