2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.

Зокрема, особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С.

За даними кліматологів, ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С.

Наголошується, що протягом року було побито більш ніж 30 температурних рекордів.

“З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі. Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті”, – зазначили вчені.

Проте 2019-й виявився доволі скупим на опади — їх випало лише три чверті норми.