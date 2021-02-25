Про це йдеться у повідомленні НКРЗІ.
“Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві було надіслано листом … ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 04.02.2021, справа №752/22980/20, у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)” – йдеться у повідомленні.
Серед переліку сайтів є сервіс gist.github, де програмісти діляться кодами. Також є регіональне видання Вінниці – “20 хвилин” https://vn.20minut.ua/, та “Живой журнал” – сайт з персональними блогами.
НКРЗІ зобов’язала провайдерів закрити доступ до цієї низки сайтів.
- Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язала українських провайдерів закрити доступ до сайтів десятків ЗМІ, букмекерських компаній і онлайн-казино.