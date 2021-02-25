Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) зобов'язала всіх операторів зв'язку заблокувати доступ до низки сайтів, серед яких вінницьке онлайн-видання "20 хвилин", сайт з персональними блогами "Живой журнал" та ін.

Про це йдеться у повідомленні НКРЗІ.

“Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві було надіслано листом … ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 04.02.2021, справа №752/22980/20, у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)” – йдеться у повідомленні.

Серед переліку сайтів є сервіс gist.github, де програмісти діляться кодами. Також є регіональне видання Вінниці – “20 хвилин” https://vn.20minut.ua/, та “Живой журнал” – сайт з персональними блогами.

НКРЗІ зобов’язала провайдерів закрити доступ до цієї низки сайтів.