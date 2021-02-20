У 2020 році українці почали менше споживати фруктів та картоплі, а м'яса — більше.

Про це свідчать дані Державної служби статистики за січень-вересень 2020 року, оприлюднені 19 лютого.

За статистикою, за перші 9 місяців 2020 року українці почали споживати м’яса на 100 грамів більше, ніж за 9 місяців 2019 року. В середньому на 1 українця щомісяця припадає 5,1 кг м’ясної продукції.

Водночас споживання молочних продуктів скоротилося (з 18,9 кг до 18,8 кг), як і споживання риби (з 1,4 до 1,3 кг).

Аналогічні зміни відбулися й у статистиці щодо споживання цукру: тепер середньостатистичний українець споживає за місяць 2,5 кг замість 2,6.

Значні зміни відбулися у статистиці щодо споживання картоплі. Торік за місяць споживали 6,2 кг, а цьогоріч — на 300 грамів менше. Рівень споживання фруктів, ягід, горіхів і винограду теж значно знизився — з 3,8 кг до 3,5 кг.

На 100 грамів зменшилося споживання овочів (до 9,2 кг) та хліба/хлібопродуктів (до 8 кг).