Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє французький канал BFMTV.
Глава французької дипломатії оприлюднив стратегію Парижа, котра базується на принципах діалогу, солідарності з Україною та твердості з Росією.
“Будь-яке подальше посягання на територіальну цілісність України матиме величезні наслідки. Це не може бути заявлено чіткіше. Моя німецька колега сказала: “Ні кроку більше!”, я роблю цей вираз своїм”, – наголосив Ле Дріан.
Глава МЗС Франції також зазначив, що будь-яка помилка Путіна спричинить серйозні наслідки та призведе до потужних санкцій. Він зауважив, що вся Європа є єдиною у цьому питанні.
За його словами, російський президент хоче контролювати своє “ближнє зарубіжжя”, розширити “зону впливу” і вважає Україну частиною РФ, що і є основною проблемою.
“Наші відповіді на російські заборони мають на меті відкрити дискусії з Росією, щоб отримати новий порядок безпеки та стабільності в Європі”, – резюмував Жан-Ів Ле Дріан.
- Нагадаємо, глава МЗС Франції заявив, що чергова військова агресія проти України спричинить масштабні наслідки для РФ. Водночас ведення “вимогливого діалогу з Росією” є необхідним та корисним для зміцнення стратегічної стабільності у Європі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію не романтизувати вчинки Російської Федерації зауваживши, що поблизу українських кордонів стоять не “балерини та поети”.
- Своєю чергою, міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Раніше Путін заявив, що обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.
- Водночас журналіст Роджер Коен у колонці американського видання The New York Times наголосив, що Президент Франції Емманюель Макрон сповнений рішучості співпрацювати з Росією та хоче сформувати новий порядок виходу Європи з безпекової кризи — і так виграти квітневі президентські вибори.