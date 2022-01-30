Подальша ескалація ситуації на українському кордоні та посягання на територіальну цілісність України матиме для Російської Федерації величезні наслідки.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє французький канал BFMTV.

Глава французької дипломатії оприлюднив стратегію Парижа, котра базується на принципах діалогу, солідарності з Україною та твердості з Росією.

“Будь-яке подальше посягання на територіальну цілісність України матиме величезні наслідки. Це не може бути заявлено чіткіше. Моя німецька колега сказала: “Ні кроку більше!”, я роблю цей вираз своїм”, – наголосив Ле Дріан.

Глава МЗС Франції також зазначив, що будь-яка помилка Путіна спричинить серйозні наслідки та призведе до потужних санкцій. Він зауважив, що вся Європа є єдиною у цьому питанні.

За його словами, російський президент хоче контролювати своє “ближнє зарубіжжя”, розширити “зону впливу” і вважає Україну частиною РФ, що і є основною проблемою.