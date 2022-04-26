Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер у Twitter.

Завдякі номеру в Універсальній електронній системі реєстру населення (PESEL) українці зможуть скористатися соціальною допомогою, зокрема медичними послугами, а також отримати доступ до системи освіти.

Найбільша кількість людей, які отримали PESEL — діти.

  • Діти та молодь до 18 років: 47,9%,
  • жінки 18-65 років: 44,9%,
  • чоловіки 18-65 років: 3,8%,
  • жінки та чоловіки старші 65 років: 3,4%.