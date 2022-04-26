Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер у Twitter.
Завдякі номеру в Універсальній електронній системі реєстру населення (PESEL) українці зможуть скористатися соціальною допомогою, зокрема медичними послугами, а також отримати доступ до системи освіти.
Найбільша кількість людей, які отримали PESEL — діти.
- Діти та молодь до 18 років: 47,9%,
- жінки 18-65 років: 44,9%,
- чоловіки 18-65 років: 3,8%,
- жінки та чоловіки старші 65 років: 3,4%.
Dziś przekroczyliśmy liczbę 1 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy otrzymali nr PESEL ⤵️
✔️dzieci i młodzież do 18 lat: 47,9%
✔️kobiety w wieku 18-65 lat: 44,9%
✔️mężczyźni w wieku 18-65 lat: 3,8%
✔️kobiety i mężczyźni pow. 65 lat: 3,4%
— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) April 25, 2022
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про передачу танків Україні, проте кількість не зазначив. Натомість Польща отримала бронетехніку від Великої Британії.
- Також Польща за власною ініціативою запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на відповідне рішення країн Євросоюзу.