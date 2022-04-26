Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер у Twitter.

Завдякі номеру в Універсальній електронній системі реєстру населення (PESEL) українці зможуть скористатися соціальною допомогою, зокрема медичними послугами, а також отримати доступ до системи освіти.

Найбільша кількість людей, які отримали PESEL — діти.

Діти та молодь до 18 років: 47,9%,

жінки 18-65 років: 44,9%,

чоловіки 18-65 років: 3,8%,

жінки та чоловіки старші 65 років: 3,4%.

Dziś przekroczyliśmy liczbę 1 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy otrzymali nr PESEL ⤵️

✔️dzieci i młodzież do 18 lat: 47,9%

✔️kobiety w wieku 18-65 lat: 44,9%

✔️mężczyźni w wieku 18-65 lat: 3,8%

✔️kobiety i mężczyźni pow. 65 lat: 3,4% — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) April 25, 2022