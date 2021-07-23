Про це повідомила прессекретарка Європейської комісії Дана Спінант, пише France24.

“Згідно з останніми даними Європейського центру по контролю захворювань, 54,7 відсотка дорослого населення повністю вакциновані або двома дозами, або однієї дозою у випадку вакцини Johnson & Johnson”, – сказала вона.

Спінант також зазначила, що першу дозу вакцини в ЄС отримали вже 68,4% дорослих.

“Зараз ми знаходимося в числі регіонів світу, в яких проводиться найбільше вакцинацій, але важливо, щоб цей прогрес розподілявся більш збалансованим чином, щоб не було спалахів, в яких вірус може поширюватися і мутувати”, – додала вона.

Кампанія з вакцинації в ЄС почалася повільніше, ніж у Великобританії і США, через брак поставок і викликала різку критику в перші місяці року. Європейська комісія, яка координувала замовлення на вакцини для 27 країн-членів, була предметом багатьох скарг.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила 10 липня, що у ЄС вже досить доз для вакцинації “щонайменше, 70 відсотків дорослого населення в цьому місяці”.

Згідно з офіційними даними, в Європейському Союзі було введено трохи більше 440 мільйонів доз. Це 98,4 дози на 100 жителів, в той час як в США вводиться 102,4 дози на 100 жителів.

Зазначимо, що в Україні від початку вакцинальної кампанії було щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом було проведено 4 539 197 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.

  • В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
  • США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
  • 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
  • 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
  • Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.