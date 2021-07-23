У Європейському союзі заявили, що 200 мільйонів європейців були повністю вакциновані, що становить більше половини дорослого населення.

Про це повідомила прессекретарка Європейської комісії Дана Спінант, пише France24.

“Згідно з останніми даними Європейського центру по контролю захворювань, 54,7 відсотка дорослого населення повністю вакциновані або двома дозами, або однієї дозою у випадку вакцини Johnson & Johnson”, – сказала вона.

Спінант також зазначила, що першу дозу вакцини в ЄС отримали вже 68,4% дорослих.

“Зараз ми знаходимося в числі регіонів світу, в яких проводиться найбільше вакцинацій, але важливо, щоб цей прогрес розподілявся більш збалансованим чином, щоб не було спалахів, в яких вірус може поширюватися і мутувати”, – додала вона.

Mehr als 200 Millionen Erwachsene in der EU haben nun den vollständigen Impfschutz! Das sind 55 Prozent aller Erwachsenen in der EU. Das schützt vor Varianten und hilft uns allen. Bitte lassen Sie sich impfen pic.twitter.com/e5zDf61elj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2021

Кампанія з вакцинації в ЄС почалася повільніше, ніж у Великобританії і США, через брак поставок і викликала різку критику в перші місяці року. Європейська комісія, яка координувала замовлення на вакцини для 27 країн-членів, була предметом багатьох скарг.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила 10 липня, що у ЄС вже досить доз для вакцинації “щонайменше, 70 відсотків дорослого населення в цьому місяці”.

Згідно з офіційними даними, в Європейському Союзі було введено трохи більше 440 мільйонів доз. Це 98,4 дози на 100 жителів, в той час як в США вводиться 102,4 дози на 100 жителів.

Зазначимо, що в Україні від початку вакцинальної кампанії було щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом було проведено 4 539 197 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.