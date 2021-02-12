Більш ніж половина українців планують дарувати подарунки 14 лютого – на День святого Валентина, який ще називають Днем усіх закоханих.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 6-8 лютого 2021 року.

Так, 55% респондентів повідомили, що планують дарувати подарунки на День святого Валентина.

Як зазначають соціологи, за останні два роки цей показник дещо зріс (з 49% у 2019 році до 55%).

Водночас 43% опитаних не планують якихось подарунків.

Частіше планують дарувати подарунки чоловіки, респонденти молодшого віку та незареєстровані подружні пари.

Під час опитування респондентам було поставлено запитання, що для них важливіше: кохати чи бути коханими.

Виявилося, що для 43% опитаних українців важливіше бути коханими, а для 38% – кохати самим.

Для молоді, чоловіків, а також людей, котрі перебувають у стосунках менше 3-х років, важливіше кохати самим. Натомість жінки більше надають перевагу бути коханими.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing –телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.