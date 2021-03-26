Більш ніж половина українців не довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Так, довіру до Володимира Зеленського висловили 45% респондентів.

Водночас не довіряють главі держави 52% опитаних.

Варто зазначити, що станом на початок березня Зеленському не довіряли 55% респондентів (згідно з опитуванням групи “Рейтинг”). Відтак рівень недовіри трохи зменшився.

Проте якщо порівнювати в динаміці з 2019 року, то найбільший рівень довіри у Зеленського був у вересні вказаного року (незабаром після обрання президентом) – 76%. Відтоді він знижувався і вже ніколи не піднімався до такого рівня.

Що стосується інших високопоставлених осіб держави, то прем’єру Денису Шмигалю висловили довіру лише 15% опитаних. Не довіряють йому – 53%, майже третина не чули про такого.

Секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову довіряють 6% опитаних, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.

Голові Виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїлу Саакашвілі довіряють 23% респондентів, не довіряють – 61%, не знають його – 11%.

Лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 30% опитаних, не довіряють – 67%.

Лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку довіряють 25% респондентів, не довіряють – 73%.

Одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрію Бойку довіряють 23% опитаних, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%