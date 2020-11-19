Більш ніж половина українців не довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.

Так, 51% респондентів повідомили, що не довіряють Володимиру Зеленському.

Про довіру до глави держави заявили 46% опитаних.

Варто зазначити, що з початку вересня рівень довіри до президента трохи зріс (з 44% до 46%). При цьому рівень недовіри з вересня не змінився.

Якщо ж порівнювати з вереснем 2019 року, то рівень довіри до Зеленського серед українців впав на 30%: з 76% до 46%.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32% респондентів, а 36% – не довіряють, ще 26% не знають його.

Лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 25% опитаних, а 72% – не довіряють.

П’ятому президенту України, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку довіряють 23% опитаних, 74% – не довіряють.

Одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрію Бойку довіряють 24% респондентів, 52% – не довіряють.

Голові МВС України Арсену Авакову довіряють 22% опитаних, 67% – не довіряють.

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 18% респондентів, 54% – не довіряють, майже чверть не чули про нього.

Міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову довіряють 19% опитаних, 36% – не довіряють (41% не знають такого).

Голові Офісу президента України Андрію Єрмаку довіряють 12% респондентів, 43% – не довіряють (40% не знають такого).

Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій довіряють 9% опитаних, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.