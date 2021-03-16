Більш ніж половина українців не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Так, 51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу.

Лише 12,3% повідомили, що планують зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення).

Ще 16,1% мають намір зробити щеплення, але пізніше, а 10,2% планують зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

9,9% опитаних ще не визначилися.

Як зазначають соціологи, чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення проти коронавірусу, 52% готові вакцинуватися лише за умови, що воно буде безкоштовним.

Ще 22,5% готові платити за щеплення, а 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Водночас 20,6% респондентів не визначилися з приводу цього.

“Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% серед тих, кому 60 і більше років)”, – уточнили соціологи.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.