Більше половини українців вважають, що Україна має не допустити ввезення російської вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Такі дані Школа політичної аналітики НаУКМА отримала в результаті опитування, проведеного у січні 2021 року. Результати опитування є в розпорядженні #Букв.

Так, 52,8% респондентів заявили, що Україна не повинна допустити ввезення російської вакцини.

Ще 23% опитаних не погодились із необхідністю заборони.

Не дали чіткої відповіді 23,8% опитаних (і так, і ні – 12,1%, важко відповісти/відмова – 11,7%).

Опитування проводилося на замовлення Школи політичної аналітики НаУКМА (Національного університету “Києво-Могилянська академія”) в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні (яку виконує Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні).

Польовий етап тривав з 13 по 31 січня 2021 року. Вибірка склала 2000 респондентів. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.