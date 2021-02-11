Такі дані Школа політичної аналітики НаУКМА отримала в результаті опитування, проведеного у січні 2021 року. Результати опитування є в розпорядженні #Букв.
Так, 52,8% респондентів заявили, що Україна не повинна допустити ввезення російської вакцини.
Ще 23% опитаних не погодились із необхідністю заборони.
Не дали чіткої відповіді 23,8% опитаних (і так, і ні – 12,1%, важко відповісти/відмова – 11,7%).
Опитування проводилося на замовлення Школи політичної аналітики НаУКМА (Національного університету “Києво-Могилянська академія”) в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні (яку виконує Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні).
Польовий етап тривав з 13 по 31 січня 2021 року. Вибірка склала 2000 респондентів. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.
- Вчора була опублікована постанова Кабінету Міністрів України щодо заборони на реєстрацію та використання російської вакцини на території України.
- 5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.
- Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V” подали на реєстрацію в Україні. У свою чергу головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.
- 29 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не планують реєструвати російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V”.
- Президент Володимир Зеленський відкинув можливість вакцинування українців російською вакциною “Спутник V” до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні.