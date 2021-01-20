Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Так, введення січневого локдауну зараз підтримують 51% респондентів. Протилежної думки дотримуються 46% опитаних.
Як відзначають соціологи, підтримка цієї ініціативи серед населення знизилася (в грудні локдаун підтримували 56% респондентів).
При цьому 55% опитаних висловили думку, що введення локдауну не зменшить поширення коронавірусу в Україні.
А 40% вважають, що локдаун все ж зменшить рівень захворюваності (в грудні 2020 року таких було 52%).
“Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним. Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки та ті, хто боїться захворіти”, – наголошують соціологи.
Під час соціологічного дослідження було опитано 1600 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
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