Більше половини виборців, які проголосували на місцевих виборах 25 жовтня, це люди старше 50 років.

Про це свідчать результати електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи “Рейтинг” у день виборів (25 жовтня).

Так, більш активними на місцевих виборах були виборці старшого віку: 56% з тих, хто прийшов на вибори, – це люди старше 50 років (при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 45%).

Водночас молодь була менш активною: лише 11% з тих, хто прийшов на вибори, були люди у віці 18-29 років (у загальній структурі виборців їх частка становить 18%).

Ще 17% виборців, які відвідали дільниці, це люди 30-39 років. А 16% – люди 40-49 років.

“Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході зі 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.