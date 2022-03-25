За оцінками американських посадовців, російські "високоточні" ракети виходять з ладу близько у 60% випадків, коли їх запускають в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Посилаючись на дані американської розвідки, три чиновники США заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень невдач Росії змінюється щодня, залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%.

Так, двоє з чиновників оцінили рівень неуспішності у 60%. Інший посадовець запевнив, що російські крилаті ракети повітряного базування мали відмову в діапазоні від 20% до 60% залежно від дня.

За даними проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування – Х-555 і Х-101.