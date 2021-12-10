Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” протягом 6-8 грудня 2021 року.
Результати опитування демонструють, що дві третини респондентів поверхово ознайомлені зі змістом Мінських угод, чверть не знають про них. Про те, що добре ознайомлені зі змістом цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних.
Опитування проводилося у всіх підконтрольних уряду регіонах серед 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.
- Переважна більшість українців висловили свій скепсис стосовно закону про деолігархізацію чинного президента України Володимира Зеленського.
- Нагадаємо, майже 70% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямку – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.
- Понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Також рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, якуготові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.