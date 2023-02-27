Більше сучасного озброєння та військових систем, включаючи танки, винищувачі та далекобійну артилерію; посилення санкційного тиску з метою вичерпання ресурсів Росії для ведення агресивної війни; притягнення режиму Путіна до міжнародного правосуддя за його злочини проти людства та геноцид в Україні; посилення стійкості України через допомогу та реформи; членство України в Європейському Союзі і НАТО - 5 цілей, досягнувши які, на думку Петра Порошенка, Україна зможе виграти війну.

Про це інформує “Європейська солідарність”, посилаючись на статтю опубліковану у виданні The Telegraph.

За словами колишнього президента України Петра Порошенка, через рік після смертоносного вторгнення Володимира Путіна та дев’ять років російської агресії наша держава залишається сильною, єдиною та рішучою. Ця війна стала загальною боротьбою за демократичні цінності, засновані на гарантії стійкого миру і безпеки.

На думку п’ятого президента України, “спустошення енергетичного гаманця Росії” має вирішальне значення для нашого успіху. Торгівля енергоносіями лежить в основі влади Путіна, загрожуючи світовому порядку та безпеці. Відмова від російської нафти та газу назавжди зробить країни Європи більш стійкими та безпечними.

Згідно зі словами Порошенка, є два способи досягти цього. По-перше, запровадивши санкції щодо всього російського енергетичного сектору, включно з ядерним, та його можливостей у міжнародній торгівлі.

“Потрібні додаткові енергетичні санкції, щоб Росія не отримувала прибутків від нафти та газу. Країни, які продовжують купувати російське викопне паливо, повинні платити лише ціну виробництва, позбавляючи Путіна прибутку. Нестерпно, що Росія дійшла від продажу менше 3 мільйонів барелів нафти в листопаді до понад 9 мільйонів минулого місяця. Треба боротися з торгівлею російським зрідженим газом, унеможлививши його експорт кораблями та закривши нафтопровід “Дружба”, – запевняє Порошенко.

По-друге, на думку члена фракції “Європейська солідарність”, ми повинні прискорити перехід до “зеленої енергетики”. Заміна викопного палива відновлюваними джерелами є одним із найефективніших способів посилити енергетичну безпеку Європи та забезпечити незалежність вільних країн від поставок енергії з боку авторитарних антизахідних режимів.

Крім того, Порошенко зауважив, що Україна очікує допомогу від Великої Британії у спробах покласти край впливу Росії, який походить від її нафти та газу. “Для вашої країни це принесе користь, зокрема дешеву електроенергію. Для Європи це допоможе покінчити із залежністю від російських поставок. Україні це допоможе позбавити Путіна коштів, щоб ми могли виграти війну на полі бою і на довгострокову перспективу”, – резюмував він.