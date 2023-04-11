Неллі Нельсон, камерунський підприємець і викладач англійської мови поділився своєю історією про те, як повномасштабне російське вторгнення змінило його життя та змусило виїхати з України, проте - не назавжди.

Про це сповіщає Aljazeera.

Нельсон, який народився і виріс у місті Буеа на південному заході Камеруну, вперше приїхав до України наприкінці 2018 року, щоб відвідати свою старшу сестру, яка навчалася в Харківському медичному університеті. Перша поїздка залишила “похмурі” враження. Однак другий візит наступного року в теплу пору року до Львова, куди його сестра переїхала для подальшого навчання, кардинально змінив його уявлення про країну.

У Львові Нельсон почав працювати онлайн-репетитором англійської мови, заробляючи приблизно 700 доларів на місяць, чого вистачало на комфортні умови життя. У січні 2022 року він познайомився зі своєю теперішньою дівчиною, українкою. Знайшови рідну душу та постійний дохід Нельсон відчув, що влаштувався. Він знайшов свій новий дім.

Зазначено, що 14 лютого 2022 року США закрили своє посольство Києві. За словами Нельсона, він одразу зрозумів, що має щось відбутися, оскільки уважно слідкував за новинами у світі.

Відтак, зважаючи на те, що понад 100 000 російських солдатів були зосереджені біля кордонів України, а також на розмови про ймовірне вторгнення РФ, Нельсон заплатив орендодавцю за три місяці наперед, щоб він і його дівчина мали гарантований дах над головою в разі війни і запаслися найнеобхіднішими речами: водою та консервами.

Через десять днів, 24 лютого, розпочалося вторгнення. Нельсону зателефонував батько і закликав негайно виїжджати з України. Як розповів Нельсон, у його культурі поважають старших, тож, він разом зі своєю дівчиною і двома друзями зібрали речі та поїхали до кордону. Після трьох днів заторів та очікування вони перетнули кордон.

Як повідомляється, далі вони вирушили до Кракова. Пробувши в Польщі тиждень, група вирішила рухатися далі, проїхавши кілька країн, зокрема Німеччину та Бельгію, перш ніж зупинитися в Базелі, Швейцарія.

Нельсон розповів, що вони провели близько тижня в центрі для біженців. Камерунець описує це місце як “в’язницю”. Після більш ніж тижневого оформлення документів Нельсону та його дівчині запропонували квартиру і дали приблизно 400 доларів на місяць.

Витративши близько двох місяців на марні пошуки роботи, оскільки виданих грошей було недостатньо для життя у Швейцарії, Нельсон “зірвався”.

“Настає момент, коли ти маєш замислитися, що робить твоє життя хорошим? Чи справді це лише безпека? Я знаю людей, які зараз перебувають у Німеччині, вони в безпеці, але вони не щасливі”, — пояснив він.

Відтак, він вирішив, що хоче повернутися в Україну, оскільки там більше свободи. Тож, він разом зі своєю дівчиною, сестрою, племінницею та зятем вирушили в 14-годинну поїздку до кордону.

Нельсон з посмішкою згадує момент, коли давав свій камерунський паспорт українській прикордонниці, яка протягом багатьох тижнів, сповнених стресу, ставила штампи в паспортах іноземців, що тікали з країни. Однак у його випадку вона зіткнулася з іноземцем, який добровільно повертається до України, тому не знала, як реагувати.

Як розповів Нельсон, досвід в Швейцарії змусив його ще більше цінувати якість життя, якою він насолоджується у Львові. Крім того, він наголосив, що інші африканці, багато з яких навчалися у Львові, також повертаються в Україну.

“Війна – це лише політика, — розмірковує він, наводячи як приклад минулий конфлікт своєї країни з Нігерією за багатий на нафту півострів Бакассі, який був переданий Камеруну у 2008 році. – Я не багато знаю про українську та російську історію, проте, я переконаний, що Росія намагається захопити територію України. І це нагадує мені те, що Нігерія робила з Камеруном.”

На думку Нельсона, президент Росії Володимир Путін “занадто гордий”, щоб здатися, тому війна триватиме ще деякий час. Однак він не має наміру знову залишати свій дім. “Зараз у моєму житті є лише дві країни. Камерун і Україна”, — запевнив Нельсон.