Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня 2021 року.
Соціологи просили учасників дослідження оцінити ймовірність наземного повномасштабного військового вторгнення з боку Росії.
У результаті 36% опитаних (більше третини) оцінили ймовірність вторгнення РФ в Україну як високу.
Ще 31% респондентів оцінили загрозу як середню, а 15% – як низьку.
Водночас 12% опитаних висловили думку, що “загрози немає”.
Відносно більше тих, хто вважає загрозу високою, – серед жителів Заходу та Центру України.
“У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази”, – наголосили соціологи.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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