Про це політик зазначив у Facebook.
Він наголосив, що зараз треба говорити не тільки про Крим, а про перемогу України.
За його словами, є шанси, що завдяки нашим героїчним та фантастичним ЗСУ, це буде останній такий саміт, бо наша перемога поверне Крим в Україну. Завдання влади – допомогти нашим Збройним Силам через збільшення міжнародної підтримки Україні та послаблення країни-агресора.
П’ятий президент наголосив, що умовах війни цей захід – не про Крим, а про майбутнє України. Бо плани Кремля є зрозумілими: анексувати всю Україну. А те, що відбулося в Криму після анексії – тотальне зросійщення, витіснення всього українського, мілітаризація – чекало б і на всю Україну у випадку її захоплення.
ЗСУ зупинили ворога, і тепер завдання всього народу — перемогти РФ, звільнити всі українські території та нейтралізувати на довгу перспективу агресивні імперські апетити путінського режиму.
“Тому порядок денний завтрашнього саміту має включати кілька важливих елементів: більше зброї та фінансів Україні, сильніші санкції та ізоляція росії, швидший рух до ЄС і НАТО”, – резюмував Порошенко.
Довідка. Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.
- Раніше політик заявив, що ядерний шантаж РФ та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Він закликав Конгрес США визнати Росію державою, яка фінансує тероризм. Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС – удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними.
- Також Порошенко в інтерв‘ю канадському телеканалу CBC News заявив про те, що світ повинен припинити купувати російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт.