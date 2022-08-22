Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що на порядку денному цьогорічної "Кримської платформи", до якої сьогодні прикута увага українського суспільства, мають стояти питання збільшення постачання зброї для ЗСУ, посилення санкцій проти РФ та міжнародна фінансова підтримка України, яка стримує широкомасштабну агресію.

Про це політик зазначив у Facebook.

Він наголосив, що зараз треба говорити не тільки про Крим, а про перемогу України.

За його словами, є шанси, що завдяки нашим героїчним та фантастичним ЗСУ, це буде останній такий саміт, бо наша перемога поверне Крим в Україну. Завдання влади – допомогти нашим Збройним Силам через збільшення міжнародної підтримки Україні та послаблення країни-агресора.

П’ятий президент наголосив, що умовах війни цей захід – не про Крим, а про майбутнє України. Бо плани Кремля є зрозумілими: анексувати всю Україну. А те, що відбулося в Криму після анексії – тотальне зросійщення, витіснення всього українського, мілітаризація – чекало б і на всю Україну у випадку її захоплення.

ЗСУ зупинили ворога, і тепер завдання всього народу — перемогти РФ, звільнити всі українські території та нейтралізувати на довгу перспективу агресивні імперські апетити путінського режиму.

“Тому порядок денний завтрашнього саміту має включати кілька важливих елементів: більше зброї та фінансів Україні, сильніші санкції та ізоляція росії, швидший рух до ЄС і НАТО”, – резюмував Порошенко.

Довідка. Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.