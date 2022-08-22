Про це політик зазначив у Facebook.

Він наголосив, що зараз треба говорити не тільки про Крим, а про перемогу України.

За його словами, є шанси, що завдяки нашим героїчним та фантастичним ЗСУ, це буде останній такий саміт, бо наша перемога поверне Крим в Україну. Завдання влади – допомогти нашим Збройним Силам через збільшення міжнародної підтримки Україні та послаблення країни-агресора.

П’ятий президент наголосив, що умовах війни цей захід – не про Крим, а про майбутнє України. Бо плани Кремля є зрозумілими: анексувати всю Україну. А те, що відбулося в Криму після анексії – тотальне зросійщення, витіснення всього українського, мілітаризація – чекало б і на всю Україну у випадку її захоплення.

ЗСУ зупинили ворога, і тепер завдання всього народу — перемогти РФ, звільнити всі українські території та нейтралізувати на довгу перспективу агресивні імперські апетити путінського режиму.

“Тому порядок денний завтрашнього саміту має включати кілька важливих елементів: більше зброї та фінансів Україні, сильніші санкції та ізоляція росії, швидший рух до ЄС і НАТО”, – резюмував Порошенко.

Довідка. Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.