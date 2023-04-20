Більше половини опитаних громадян США, які можуть голосувати на виборах, підтримують вступ України до НАТО.

Про це сповіщає Newsweek.

Зазначається, що 4 квітня компанія Redfield & Wilton Strategies провела опитування, в якому взяли участь 1500 американців, котрим дозволено голосувати на виборах. Результати дослідження показали, що більшість респондентів підтримують перспективу розширення НАТО.

Як повідомляється, більшість опитаних виборців (55%) підтримують вступ України до альянсу. Водночас кожен десятий учасник дослідження або категорично проти (5%), або просто проти (5%). Крім того, 26% респондентів заявили, що їм байдуже і 7% – що не можуть дати відповідь.

Наголошено, що опитувані громадяни США погодилися, що захист і підтримка України “життєво важливі” для американських національних інтересів. Відтак, 27% респондентів повністю з цим погодилися; 29% були “швидше згодні, ніж проти”; 22% – категорично заперечили це твердження; 7% – просто не згодні; 5% – категорично проти і 9% – утрималися від відповіді.

За словами Фабріса Потьє, колишнього директора з політичного планування НАТО, політики НАТО схиляються до надання членства Україні в альянсі, попри опір Росії і “традиційні вагання Заходу”.

“Лідери G7 і європейські високопосадовці також усвідомлюють, що немає іншого шляху. Наприклад, лише декілька місяців тому, говорячи про членство України в НАТО на самітах, які проходили у Берліні, слухачі просто вставали і виходили з-за столу, оскільки ця тема була табуйованою. Зараз же ті самі люди кивають головами на знак згоди”, – прокоментував Потьє.

Додамо, що, сьогодні, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з візитом. Це його перший приїзд до столиці України після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Разом з цим Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.