Близько 20 членів НАТО вичерпали запаси озброєнь, які могли передати Україні. Мовиться переважно про невеликі держави.

Про це повідомило The New York Times.

У такий спосіб вичерпали запаси 20 з 30 країн блоку. Десять представників НАТО можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Співрозмовник видання наголосив, що Україна отримала від членів блоку зброї на близько 40 мільярдів доларів. Така сума дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Франція передала Україні 18 гаубиць Caesar. Для країни це є приблизно 20% власної артилерії.

Водночас на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто повідомляв, що країна не планує нових постачань. Німеччина раніше теж заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього тижня виступив з закликом до країн альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні. Блок вже вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів.

За його словами, кожна країна може збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року.