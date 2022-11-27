Про це повідомило The New York Times.
У такий спосіб вичерпали запаси 20 з 30 країн блоку. Десять представників НАТО можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.
Співрозмовник видання наголосив, що Україна отримала від членів блоку зброї на близько 40 мільярдів доларів. Така сума дорівнює річному оборонному бюджету Франції.
Франція передала Україні 18 гаубиць Caesar. Для країни це є приблизно 20% власної артилерії.
Водночас на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто повідомляв, що країна не планує нових постачань. Німеччина раніше теж заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього тижня виступив з закликом до країн альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні. Блок вже вичерпав більшу частину запасів зброї та боєприпасів.
За його словами, кожна країна може збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року.
Видання зазначило, що росіяни теж мають проблеми з поповненням в озброєнні. Окупанти стали використовувати менше артилерійських снарядів, “але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні”. Кремль намагається наростити військове виробництво, а також прагне придбати ракети у Північної Кореї та дрони в Ірану.
- Після дев’яти місяців широкомасштабної війни Росії проти України, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс намагаються допомогти з озброєннями Україні та водночас поповнити й оновити власні арсенали.
- Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.