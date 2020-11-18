Вступ України до Європейського союзу підтримують 55% громадян країн ЄС, а за членство України в НАТО - 38%.

Про це свідчать результати опитування “Як сприймають Україну в країнах ЄС”, проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством Kantar Profiles Division на замовлення центру “Нова Європа”, опубліковані 18 листопада пресслужбою агентства.

“Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не отримала підтримки більшості”, – вказується в звіті.

За даними опитування, 21,5% респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО. Головною перешкодою для вступу України в ЄС респонденти вважають корупцію – 43,1% опитаних заявили, що боротьба з корупцією є головним пріоритетом для України. У 2015 році цей показник становив 37,5%.

Найпопулярнішою відповіддю на питання про те, яку підтримку слід надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5%), є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною – надання озброєнь.

Дослідження проводили 22-29 вересня 2020 року методом онлайнового опитування. Загалом опитали 4 тис. респондентів віком від 18 до 65+ років, відібраних таким чином, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.