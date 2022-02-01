Нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлює ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Водночас більшість громадян Німеччини не хочуть, аби їхня армія захищала українців.

Про це свідчать дані опитування компанії YouGov.

Під час опитування дослідники поставили запитання щодо використання своїх збройних сил європейськими країнами та США для захисту України від РФ.

У Європі Данія та Велика Британія висловилися за надання такої підтримки – 38% та 30% відповідно. 35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.

Водночас у Франції проти скеровування військ на захист України висловились 36% респондентів. В Італії та Німеччині – 40% та 52% відповідно.

В опитуванні також запропонували оцінити ймовірність нападу Росії на Україну у найближчі два роки.

Американці найбільш схильні вважати, що вторгнення станеться – 62%. Шведи думають, що війна наближається – 58%, із нею згодні близько половини жителів Данії – 53%, і половина громадян ФРН – 51%.

49% опитаних у Великій Британії також вважають ймовірною нову збройну агресію РФ. В Іспанії показник становить 46%, у Франції – 43%, в Італії – 40%.

Окрім цього, чимало американців і європейців вважають, що Росія становить пряму загрозу для їхньої нації.

Найбільше занепокоєні шведи – 61% кажуть, що росіяни становлять серйозну загрозу для країни. Більшість американців також вважають Росію великою загрозою (58%). У Великій Британії 57% впевнені, що Росія становить серйозну загрозу для них та їхньої країни.

41% у Німеччині вважають Росію серйозною загрозою. Водночас іспанці та італійці найменше вважають, що Росія становить серйозну загрозу для їхніх країн – 26% та 25% відповідно.

Довідка. YouGov – британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналізу даних зі штаб-квартирою у Великій Британії, що працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.