Про це свідчать дані опитування компанії YouGov.
Під час опитування дослідники поставили запитання щодо використання своїх збройних сил європейськими країнами та США для захисту України від РФ.
У Європі Данія та Велика Британія висловилися за надання такої підтримки – 38% та 30% відповідно. 35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.
Водночас у Франції проти скеровування військ на захист України висловились 36% респондентів. В Італії та Німеччині – 40% та 52% відповідно.
В опитуванні також запропонували оцінити ймовірність нападу Росії на Україну у найближчі два роки.
Американці найбільш схильні вважати, що вторгнення станеться – 62%. Шведи думають, що війна наближається – 58%, із нею згодні близько половини жителів Данії – 53%, і половина громадян ФРН – 51%.
49% опитаних у Великій Британії також вважають ймовірною нову збройну агресію РФ. В Іспанії показник становить 46%, у Франції – 43%, в Італії – 40%.
Окрім цього, чимало американців і європейців вважають, що Росія становить пряму загрозу для їхньої нації.
Найбільше занепокоєні шведи – 61% кажуть, що росіяни становлять серйозну загрозу для країни. Більшість американців також вважають Росію великою загрозою (58%). У Великій Британії 57% впевнені, що Росія становить серйозну загрозу для них та їхньої країни.
41% у Німеччині вважають Росію серйозною загрозою. Водночас іспанці та італійці найменше вважають, що Росія становить серйозну загрозу для їхніх країн – 26% та 25% відповідно.
Довідка. YouGov – британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналізу даних зі штаб-квартирою у Великій Британії, що працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
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