Вторгнення Росії до України похитнуло відносно стабільну систему світу. Наразі через військові злочини та агресію Кремля більшість жителів Європи вважають розв'язану війну загрозою для безпеки власних країн.

Про це свідчать результати опитування TGM Research.

Активно відстежують події в Україні 50% італійців, 48% поляків та румунів, 40% угорців. Також 35% уродженців Німеччини і жителів Великої Британії, 33% американців та 28% французів пильно слідкують за боями. Під час опитування найменша кількість людей взагалі не цікавилася темою: 9% американців та 7% французів, в інших країнах показник не вищий за 5%.

Опитані зізналися, що через агресію РФ відчувають страх, тривогу, скорботу, трагедію, терор, хаос, шок, бандитизм, насильство тощо. Дії Кремля спровокували хвилю того, що європейці перестали відчувати безпеку у власних країнах. Вважають, що Росія порушила їхню безпеку 87% французів і британців, 86% поляків та італійців, 84% німців, 83% американців, 77% румунів та 67% жителів Угорщини. Зокрема від 60% до майже 90% мешканців цих країн вважають, що війна може торкнутися й їх.

Найбільше бажання допомогти біженцям у жителів Румунії (74%) та Польщі (69%), де проживають багато етнічних українців. Окрім Італії (68%) та Німеччини (62%) в інших країнах показник близький до 50%.

Також думки близько 10 тисяч респондентів розділилися на те, що агресія Кремля може спровокувати підрив європейської безпеки (83%) та торкнеться інших країн (74%). Зокрема 30% зізналася, що це може призвести до міграційних криз.