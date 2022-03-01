Про це свідчать результати опитування TGM Research.
Активно відстежують події в Україні 50% італійців, 48% поляків та румунів, 40% угорців. Також 35% уродженців Німеччини і жителів Великої Британії, 33% американців та 28% французів пильно слідкують за боями. Під час опитування найменша кількість людей взагалі не цікавилася темою: 9% американців та 7% французів, в інших країнах показник не вищий за 5%.
Опитані зізналися, що через агресію РФ відчувають страх, тривогу, скорботу, трагедію, терор, хаос, шок, бандитизм, насильство тощо. Дії Кремля спровокували хвилю того, що європейці перестали відчувати безпеку у власних країнах. Вважають, що Росія порушила їхню безпеку 87% французів і британців, 86% поляків та італійців, 84% німців, 83% американців, 77% румунів та 67% жителів Угорщини. Зокрема від 60% до майже 90% мешканців цих країн вважають, що війна може торкнутися й їх.
Найбільше бажання допомогти біженцям у жителів Румунії (74%) та Польщі (69%), де проживають багато етнічних українців. Окрім Італії (68%) та Німеччини (62%) в інших країнах показник близький до 50%.
Також думки близько 10 тисяч респондентів розділилися на те, що агресія Кремля може спровокувати підрив європейської безпеки (83%) та торкнеться інших країн (74%). Зокрема 30% зізналася, що це може призвести до міграційних криз.
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- Україна – нація з понад тисячолітньою історією, а Київ уже був великою метрополією, коли Москва навіть не була селом. Чому Путін уже програв цю війну йдеться у матеріалі британської газети The Guardian, повідомляють #Букви.